У США обговорюють призупинення членства Іспанії в НАТО

Це через позицію країни щодо операції Штатів проти Ірану.

Міністр війни США Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

У Пентагоні розглядають можливість запровадження санкцій проти союзників із НАТО, які відмовилися підтримати військові операції США у війні з Іраном, передає Reuters

Згідно з внутрішнім електронним листом відомства, серед варіантів - призупинення членства Іспанії в Альянсі та перегляд позиції США щодо приналежності Фолклендських островів, на які претендує Аргентина. 

Такі заходи стали реакцією на відмову деяких країн надати США доступ до баз та повітряного простору під операції проти Ірану.

Адміністрація Трампа висловила розчарування позицією Іспанії, де уряд заборонив використовувати свою територію для ударів по Ірану. Хоча механізм виключення країни з НАТО офіційно не визначений, такий крок мав би величезне символічне значення. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, коментуючи ці повідомлення, заявив, що його уряд спирається лише на офіційні документи, а не на витоки електронного листування. Водночас у Пентагоні підкреслюють, що союзники не мають бути «паперовими тиграми» і повинні виконувати свою частину зобов'язань.

Окреме занепокоєння викликає пропозиція переглянути Британії у питанні Фолклендських островів. Президент Трамп неодноразово критикував британського прем'єра Кіра Стармера за «боягузтво» через початкову відмову використовувати британські бази для атак на Іран. Натомість президент Аргентини Хав'єр Мілей вважається союзником Трампа, що додає ваги ідеї змінити дипломатичний курс США щодо островів. У Британії вже відповіли на ці чутки, наголосивши, що суверенітет Фолклендів є непохитним і базується на праві жителів на самовизначення.

  • Іспанія стала єдиною країною НАТО, яка відкрито виступила проти військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. 
  • Крім того, Іспанія залишається єдиною країною Альянсу, яка відмовилася збільшити військові витрати до 5% ВВП до 2035 року.
