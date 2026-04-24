Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
У НАТО запевнили про стабільний потік зброї для України через механізм PURL

Адмірал Драґоне наголосив, що наразі немає жодних ознак скорочення допомоги.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драґоне підтвердив стабільність постачання американського озброєння Україні в межах ініціативи PURL, передає «Інтерфакс-Україна»

Під час Київського безпекового форуму Драґоне наголосив, що наразі немає жодних ознак скорочення допомоги. За словами адмірала, система працює злагоджено: країни-партнери оплачують необхідне озброєння та техніку, які виробляють або постачають США, і ці вантажі вже перебувають в Україні або прямують до неї.

Драґоне зауважив, що не бачить жодних передумов для того, щоб цей потік зброї міг зменшитися в найближчому майбутньому. 

  • На засіданні «Рамштайну» 15 квітня кілька країн-партнерів оголосили про нові фінансові внески до PURL, які дозволять закупити додаткові американські ракети для систем ППО. Це Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва та Естонія.
  • Схема PURL передбачає закупівлю озброєння виробництва США за кошти країн НАТО та інших союзників для потреб ЗСУ.
  • Раніше з’явилася інформація, що Штати можуть перекинути зброю від України на свої потреби через війну з Іраном.
Читайте також
