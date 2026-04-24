У НАТО запевнили про стабільний потік зброї для України через механізм PURL

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драґоне підтвердив стабільність постачання американського озброєння Україні в межах ініціативи PURL, передає «Інтерфакс-Україна».
Під час Київського безпекового форуму Драґоне наголосив, що наразі немає жодних ознак скорочення допомоги. За словами адмірала, система працює злагоджено: країни-партнери оплачують необхідне озброєння та техніку, які виробляють або постачають США, і ці вантажі вже перебувають в Україні або прямують до неї.
Драґоне зауважив, що не бачить жодних передумов для того, щоб цей потік зброї міг зменшитися в найближчому майбутньому.
- На засіданні «Рамштайну» 15 квітня кілька країн-партнерів оголосили про нові фінансові внески до PURL, які дозволять закупити додаткові американські ракети для систем ППО. Це Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва та Естонія.
- Схема PURL передбачає закупівлю озброєння виробництва США за кошти країн НАТО та інших союзників для потреб ЗСУ.
- Раніше з’явилася інформація, що Штати можуть перекинути зброю від України на свої потреби через війну з Іраном.