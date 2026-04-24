У НАТО запевнили про стабільний потік зброї для України через механізм PURL

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драґоне підтвердив стабільність постачання американського озброєння Україні в межах ініціативи PURL, передає «Інтерфакс-Україна».

Під час Київського безпекового форуму Драґоне наголосив, що наразі немає жодних ознак скорочення допомоги. За словами адмірала, система працює злагоджено: країни-партнери оплачують необхідне озброєння та техніку, які виробляють або постачають США, і ці вантажі вже перебувають в Україні або прямують до неї.

Драґоне зауважив, що не бачить жодних передумов для того, щоб цей потік зброї міг зменшитися в найближчому майбутньому.