У Міненерго США розповіли, чи готові долучитися до управління Запорізькою АЕС

Водночас американські посадовці не готові коментувати перебіг перемовного процесу у російсько-українській війні.

Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Ядерна безпека на окупованій Запорізькій АЕС наразі є головним пріоритетом для Сполучених Штатів та МАГАТЕ. 

Про це під час спілкування з журналістами у Києві заявив спецпосланник з питань енергетичної інтеграції Міністерства енергетики США Джошуа Волц, пише LB.ua

Американський посадовець зазначив, що найбільша атомна станція Європи відіграє надзвичайно важливу роль у енергетичній архітектурі усієї Європи. 

«Тому спочатку ЗАЕС має бути безпечною, перш ніж ми зможемо говорити про те, хто нею керує, як вона працює або який матиме вигляд її майбутнє. І я вважаю, що як тільки ми цього досягнемо, зможемо розпочати більш змістовні дискусії щодо ролі, яку Запорізька АЕС відіграватиме в майбутній енергетичній архітектурі», — сказав Джошуа Волц. 

Спецпосланець відмовився коментувати переговорний процес, що зараз триває. Джошуа Волц зазначив, що не бере участі у перемовах. 

Водночас США стурбовані тим, що Російська Федерація через окупацію ЗАЕС може отримати доступ до американських технологій. 

Нагадаємо, що чотири блоки станції (із шістьох) завантажені американським ядерним паливом. Інтелектуальне право на ресурс та технології його виробництва захищені законодавством США.

