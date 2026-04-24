США зацікавлені у добудові двох блоків Хмельницької АЕС

Делегація американського Міненерго перебуває з візитом у Києві.

Хмельницька АЕС
Фото: shepetivka.com.ua

Розбудова атомної енергетики є пріоритетом для уряду США. Мова про технології компанії Westinghouse, яка має досвід роботи і в Україні також. Про це під час спілкування із журналістами у Києві заявив старший радник міністра енергетики США Енді Рапп. 

Американський посадовець вважає, що ці технології та інвестиції можуть реалізовуватися і в Україні. 

Старший радник міністра енергетики США додав, що потенціал України дозволяє у перспективі реалізувати на місці весь цикл виробництва ядерного палива: від видобутку до збагачення та переробки. 

Енді Рапп вважає, що Україна може стати центром розвитку цивільної атомної енергетики. Надто у перспективі відновлення української енергогалузі, що зазнала значних руйнувань внаслідок російських обстрілів. 

«Атомна енергетика, як джерело високої щільності, створює тепло, стабільне, безпечне джерело енергії на десятиліття, а то й на століття вперед, якщо говорити про кожну окрему установку. Я думаю, що це буде чудовою нагодою для Сполучених Штатів стати інвестором і партнером у цих проєктах із західними технологіями», — сказав старший радник міністра енергетики. 

На уточнення кореспондента LB.ua, чи йдеться про добудову двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС відреагувала тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс. 

Дипломатка зазначила, що Вашингтон розглядає усі варіанти співпраці у ядерній енергетиці і докладатиме максимум зусиль для реалізації спільних проєктів. 

«Це справді важливо для майбутнього України та Європи, і можливість партнерства зі Сполученими Штатами має величезне значення», — сказала Джулі С. Девіс. 

Американська урядова делегація відвідала одну із знищених росіянами ТЕЦ у Києві. Мали низку зустрічей з представниками української влади. Головного говорили про перспективи відновлення енергетики України та участь у цьому процесі США. 

Нагадаємо, що в планах України збільшити потужність атомної генерації до 25 ГВт до 2050 року. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Серед пріоритетів назвав добудову 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. 

