США готові нарощувати постачання скрапленого газу до України

США є найбільшим експортером скрапленого газу у світі і планують подвоїти обсяги продажу до кінця десятиліття. Вашингтон готовий за потреби постачати більше LNG і до України.

Про це під час спілкування із журналістами у Києві заявив старший радник міністра енергетики США Енді Рапп, пише LB.ua.

Вашингом також розмірковує на можливістю побудувати в Україні термінал для регазифікації пального. Мова про устаткування, де наша держава зможе приймати партії LNG напряму від постачальників, тобто без залучення європейських портів.

«Це набагато коротший часовий проміжок і менші інвестиції, ніж у випадку з технологією суперохолодженням для скраплення у США. Тому я вважаю, що це хороша можливість, яка, очевидно, має багато переваг як джерело палива», — сказав американський посадовець.

США також зацікавлені у спільних з Україною проєктах, що включають видобуток українського газу та експлуатацію підземних сховищ, що є найбільшими у Європі.

Міністерство енергетики США працює над запуском «Вертикального коридору». Мова про систему трубопроводів, що дозволяють транспортувати газ із Греції до України, територією Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Нагадаємо, Україна купує скраплений газ у США з кінця 2024 року. Перші постачання здійснювали через термінали у Литві, згодом транспортування розпочалося і через порти Польщі. Як повідомляли у Нафтогазі, з минулого року Україна придбала уже близько 1 млрд кубометрів американського LNG.