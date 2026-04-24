Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Свириденко: послуга життєстійкості в Україні стане постійною державною програмою
засідання уряду
Фото: телеграм-канал прем'єр-міністра України

Пілотні проєкти із впровадження послуги життєстійкості в українських громадах показали свою ефективність, тож Кабмін планує перевести проєкт у формат постійної державної програми. 

Про це заявила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час форуму "Життєстійкість", пише Укрінформ.

За словами очільниці уряду, наразі ця послуга працює у тестовому режимі, однак у майбутньому стане системною.

"Наша задача – зробити так, щоб ця послуга набула системного характеру. Тому в бюджеті 2027 року ми передбачаємо, що це буде постійна програма, яку буде закуповувати держава", — наголосила Свириденко.

Вона додала, що в Україні вже формується ринок надавачів соціальних послуг. Зокрема, зростає конкуренція серед громадських організацій, які прагнуть співпрацювати з державою у соціальній сфері.

Станом на сьогодні в Україні функціонує 286 центрів життєстійкості, а до кінця року їхню кількість планують збільшити до 400.

"Ми прагнемо, щоб у кожній громаді працював соціальний менеджер, який координуватиме всі процеси", — зазначила прем’єрка.

У таких центрах громадяни можуть отримати психоемоційну підтримку, допомогу у подоланні стресу, а також сімейні консультації. Уряд також планує розширити спектр послуг і зосередити в цих центрах інші соціальні сервіси, зокрема частину послуг, які нині надають підрозділи служби зайнятості.

Водночас Мінсоцполітики України працює над створенням єдиного стандарту послуги життєстійкості, що дозволить підвищити якість її надання та забезпечити ефективний контроль.

