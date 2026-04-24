Сибіга про розблокування €90 млрд для України: "Неформальний саміт ЄС на Кіпрі був переломним моментом"

На Кіпрі також були окремі домовленості про допомогу Україні.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував рішення ЄС про €90 млрд та 20 пакет санкцій, Він заявив, що «неформальний саміт ЄС на Кіпрі був переломним моментом. Україна, український народ, Президент України витримали удар".

Про це Сибіга розповів в ефірі телемарафону.

За його словами до рішення були задіяні партнери і весь дипломатичний інструментарій.

"Це було одне з найважчих завдань. Але його вдалося виконати», - додав Андрій Сибіга.

Також він заявив, що на Кіпрі були окремі домовленості Володимира Зеленського про нові внески до PURL та додаткові пакети допомоги для України.