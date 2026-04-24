Сибіга про розблокування €90 млрд для України: "Неформальний саміт ЄС на Кіпрі був переломним моментом"

Очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував рішення ЄС про €90 млрд та 20 пакет санкцій, Він заявив, що «неформальний саміт ЄС на Кіпрі був переломним моментом. Україна, український народ, Президент України витримали удар".
Про це Сибіга розповів в ефірі телемарафону.
За його словами до рішення були задіяні партнери і весь дипломатичний інструментарій.
"Це було одне з найважчих завдань. Але його вдалося виконати», - додав Андрій Сибіга.
Також він заявив, що на Кіпрі були окремі домовленості Володимира Зеленського про нові внески до PURL та додаткові пакети допомоги для України.
- Напередодні, ЄС розблокував пакет підтримки для України на €90 млрд та 20-й пакет санкцій проти Росії. Як заявив Президент, ці гроші додадуть сил армії та дозволять виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями.