Україна - одна з-поміж 60 країн світу, які мають повний цикл власного виробництва грошей. Завдяки існуванню Банкнотно-монетного двору Національного банку Україна вже 32 роки самостійно друкує гроші.

До цього - перше покоління гривні друкувалося в Канаді й відповідно звідти завозилося. Уявіть, якою б проблемою відсутність власного Банкнотно-монетарного двору стало для України під час війни, говорить голова Національного банку України Андрій Пишний.

Фото: Зоряна Стельмах Шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна, голова НБУ Андрій Пишний і директор Банкнотно-монетного двору НБУ Володимир Баглай

Фото: Зоряна Стельмах Голова НБУ Андрій Пишний

“Якби Національний банк України не мав повного циклу виготовлення грошей, починаючи від паперу і закінчуючи пакуванням вже готових банкнот, коли розпочалася повномасштабна війна, це був би суцільний жах з точки зору логістики, пошуку партнерів, розвʼязання питань безпеки. Ми би опинилися в дуже скрутному становищі. Водночас захищаючись, забезпечуючи готівковий обіг, ми ще й повинні були б розбудовувати вже наново всю цю логістичну мережу.

Багато що внаслідок війни команда Банкротно-монетного двору перебудовувала, але тим не менш, наявність повного циклу дозволила Національному банку ефективно покрити реалізацію цієї ключової функції підтримки грошового обігу. У нас є фабрика, яка виготовляє гроші. У нас є банкнотний двір, який виготовляє банкноти. У нас є монетний двір, який карбує монети”, - зазначає Андрій Пишний.

За 32 роки роботи Банкнотно-монетний двір надрукував понад 30 млрд банкнот, викарбував понад 13 млрд розмінних і обігових монет та понад 20 млн пам'ятних та інвестиційних монет.

Фото: Зоряна Стельмах Шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна, голова НБУ Андрій Пишний і директор Банкнотно-монетного двору НБУ Володимир Баглай

Фото: Зоряна Стельмах директор Банкнотно-монетного двору НБУ Володимир Баглай

Як відбувається цей процес, наскільки захищена гривня? Хто займається дизайном грошей? Скільки “живе” банкнота і як відбувається процес утилізації? Який обіг готівки нині? Усе про українські гроші голова Національного банку України Андрій Пишний та генеральний директор Банкнотно-монетного двору НБУ Володимир Баглай розповіли під час публічної панельної дискусії “Грошовий обіг. Власна валюта”, що присвячена ювілею національного регулятора та 30-річчю гривні. І проходила за підтримки Укргазбанку (UGB).

І поки ми готуємо до друку повну текстову версію, пропонуємо вам фоторепортаж з місця подій.

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна, голова НБУ Андрій Пишний і директор Банкнотно-монетного двору НБУ Володимир Баглай

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна, голова НБУ Андрій Пишний

Фото: Зоряна Стельмах Голова НБУ Андрій Пишний і директор Банкнотно-монетного двору НБУ Володимир Баглай

Фото: Зоряна Стельмах Голова НБУ Андрій Пишний

Фото: Зоряна Стельмах Шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна, голова НБУ Андрій Пишний і директор Банкнотно-монетного двору НБУ Володимир Баглай

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Директор департаменту комунікацій НБУ Юлія Євтушенко

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Родіон Морозов, виконувач обов’язків голови UGB Ukrgasbank (ліворуч)