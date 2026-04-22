PlayCity анулювало ліцензію Cosmolot і наклало 12 млн гривень штрафу

Регулятор виявив порушення правил щодо фінансових розрахунків.

Голова держагентства PlayCity Геннадій Новіков
Фото: Facebook / Геннадій Новіков

Державне агентство PlayCity анулювало ліцензію Cosmolot (ТОВ «Спейсикс»), повідомляє Мінцифри. 

Під час перевірки регулятор виявив порушення правил щодо фінансових розрахунків: компанія використовувала p2p-платежі та дозволяла поповнювати рахунки з карток третіх осіб. Ці порушення стали підставою для позбавлення компанії ліцензії.

Крім анулювання ліцензії, PlayCity наклало на Cosmolot штрафи в розмірі:

  • 8,6 млн гривень — за використання p2p-платежів;
  • 4,3 млн гривень — за прийом коштів із чужих банківських карток.

“Ліцензія у сфері азартних ігор передбачає роботу за встановленими законом вимогами. Наше завдання — забезпечити постійний і прозорий нагляд за ліцензіатами, щоб ринок працював за єдиними правилами для всіх учасників”, — заявив голова державного агентства PlayCity Геннадій Новіков.

Мінцифри зазначає, що ринок азартних ігор в Україні працює за чітко визначеними правилами, PlayCity контролює діяльність кожної компанії у межах повноважень, визначених законом. Якщо організатори ігнорують вимоги, до них застосовують штрафи, а за суттєві порушення позбавляють ліцензії.

