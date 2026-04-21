Подорожчання оптоволокна: в Україні оновили механізм закупівель таких дронів

Міноборони запровадило механізм коригування вартості контрактів відповідно до ціни ключових компонентів.

Міністерство оборони України оновило механізм закупівель оптоволоконних дронів. Зокрема запровадили механізм коригування вартості контрактів відповідно до ціни компонентів. 

У оборонному відомстві кажуть, що роблять це для того, щоб забезпечити постачання БпЛА на фронт в умовах коливань цін на ключові компоненти.

Оптоволоконні дрони є критично важливим інструментом на полі бою, бо працюють під впливом РЕБ і забезпечують стабільний зв’язок у складних умовах, що напряму впливає на ефективність підрозділів.

Упродовж 2025 року за контрактами ДОТ було поставлено 374 тис. дронів на оптоволокні, а станом на квітень 2026 року ЗСУ отримали понад 92% обсягів від показників усього минулого року.

Останнім часом контрактування ускладнилося через ситуацію на глобальному ринку: ціни на оптоволокно зростали та коливалися у 2–6 разів. У таких умовах виробники укладали контракти за фіксованою ціною, однак уже за кілька тижнів вартість ключових компонентів могла суттєво змінитися. 

Спільно з Кабінетом Міністрів України та Агенцією оборонних закупівель ДОТ Міноборони запровадило механізм коригування вартості контрактів відповідно до ціни ключових компонентів – оптоволокна, котушок, бобін.

Із кінця березня за централізованими закупівлями вже уклали перші додаткові угоди з оновленою ціною з урахуванням подорожчання оптоволокна. Оновлений механізм дозволяє забезпечити виконання контрактів навіть в умовах нестабільності ринку.

  • Спрогнозувати виробництво оптоволоконних дронів нині складно через здорожчання самого оптоволокна. Україна імпортує його, велика частка припадає на Китай.
  • На тлі здорожчання виробники і військові все частіше говорять про технологію донаведення як часткову альтернативу оптоволоконним дронам. Особливо в ціні.
  • Чому склалася така ситуація з оптоволокном, як це може вплинути на фронт і наскільки ефективним рішенням є донаведення, читайте у матеріалі LB.ua "Оптоволокно дорожчає, дрони теж. Що це означає для фронту і чи врятує донаведення".
