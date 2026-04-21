Подорожчання оптоволокна: в Україні оновили механізм закупівель таких дронів

Міністерство оборони України оновило механізм закупівель оптоволоконних дронів. Зокрема запровадили механізм коригування вартості контрактів відповідно до ціни компонентів.
У оборонному відомстві кажуть, що роблять це для того, щоб забезпечити постачання БпЛА на фронт в умовах коливань цін на ключові компоненти.
Оптоволоконні дрони є критично важливим інструментом на полі бою, бо працюють під впливом РЕБ і забезпечують стабільний зв’язок у складних умовах, що напряму впливає на ефективність підрозділів.
Упродовж 2025 року за контрактами ДОТ було поставлено 374 тис. дронів на оптоволокні, а станом на квітень 2026 року ЗСУ отримали понад 92% обсягів від показників усього минулого року.
Останнім часом контрактування ускладнилося через ситуацію на глобальному ринку: ціни на оптоволокно зростали та коливалися у 2–6 разів. У таких умовах виробники укладали контракти за фіксованою ціною, однак уже за кілька тижнів вартість ключових компонентів могла суттєво змінитися.
Спільно з Кабінетом Міністрів України та Агенцією оборонних закупівель ДОТ Міноборони запровадило механізм коригування вартості контрактів відповідно до ціни ключових компонентів – оптоволокна, котушок, бобін.
Із кінця березня за централізованими закупівлями вже уклали перші додаткові угоди з оновленою ціною з урахуванням подорожчання оптоволокна. Оновлений механізм дозволяє забезпечити виконання контрактів навіть в умовах нестабільності ринку.
- Спрогнозувати виробництво оптоволоконних дронів нині складно через здорожчання самого оптоволокна. Україна імпортує його, велика частка припадає на Китай.
- На тлі здорожчання виробники і військові все частіше говорять про технологію донаведення як часткову альтернативу оптоволоконним дронам. Особливо в ціні.
