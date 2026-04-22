Свириденко: уряд виділив Києву 987 млн грн для підготовки до наступної зими

Кабмін виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими і забезпечення безперебійного теплопостачання.

Про це повідомляє Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання Планів стійкості", – ідеться у повідомленні.

Як зазначає очільниця уряду, через суттєві пошкодження ТЕЦ місто має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом, навіть в умовах обстрілів.

Основне завдання — закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об’єкти.

За словами Прем'єрки, частину робіт виконуватиме Агенція відновлення, частину — місто власними силами.

"Уряд зі свого боку вже виділив 987 млн грн на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на обʼєктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади", — каже Юлія Свириденко.