Мінекономіки та ООН запускають проєкт із відновлення лісів в Україні

Мінекономіки разом із Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН запускає проєкт із відновлення лісів в Україні за підтримки Глобального екологічного фонду.

Ініціатива передбачає відновлення лісових ландшафтів, розвиток агролісомеліорації та впровадження сталого управління ресурсами. Мета — зменшити деградацію земель і підвищити кліматичну стійкість.

За оцінками експертів, через війну пошкоджено або деградовано близько 2,9 млн га лісів. Частина цих територій залишається недоступною для обстеження.

Проєкт також спирається на попередню співпрацю зазначених організацій: у 2017–2023 роках в Україні впровадили практики сталого управління на понад 248 тис. га.