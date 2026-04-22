ГоловнаЕкономікаДержава

Україна впроваджує європейські правила у сфері авіації

Нова система запрацює одразу після відновлення польотів в Україні.

Ан-225
Фото: ДП Антонов

Вперше з 2022 року Україна провела спільне засідання з авіаційним комітетом ЄС. Обговорили, які правила має впровадити Україна до відновлення польотів. 

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба

На засіданні узгодили перелік актів права ЄС, які Україна має впровадити, а також можливості їх реалізації у часі війни. Україна переходить до практичного впровадження європейських правил у сфері авіації – це стосується безпеки польотів і захисту прав пасажирів. 

 "Наша мета – щоб після відкриття неба український ринок працював за тими ж правилами, що і в ЄС: прозоро, безпечно і з рівними умовами для перевізників", - заявив Кулеба. 

Систему готують зараз, а після відновлення польотів ринок одразу буде інтегрований у європейський простір.

  • Мінрозвитку створило робочу групу з відновлення роботи аеропортів. Розглядатимуть питання безпеки авіації і під час воєнного стану, а не лише після його скасування.
