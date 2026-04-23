ГоловнаЕкономікаФінанси

Судитимуть хакерів, які зламали «Клієнт-банк» і вивели понад 127 млн грн

Один підозрюваних переховується за кордоном.

хакери, фото ілюстративне
Фото: ANSA

Справу про розкрадання понад 127 млн грн через онлайн-банкінг для бізнесу передали до суду. 

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, завершилося розслідування масштабної кібератаки на систему «Клієнт-банк», унаслідок якої з рахунків двох компаній зникли величезні суми.

Слідство встановило, що торік у листопаді група хакерів зламала кабінети підприємств, використавши віруси й методи соціальної інженерії. Отримавши логіни і паролі, зловмисники вивели з рахунку однієї фірми майже 48,8 млн грн, а з іншої — понад 78,4 млн грн. Після цього гроші легалізували через серію фінансових операцій.

Серед обвинувачених є 21-річний українець, який наразі перебуває у розшуку, оскільки переховується за кордоном. Йому інкримінують злам інформаційних систем, крадіжку в особливо великих розмірах та відмивання доходів. 

Правоохоронці вже арештували рахунки, задіяні у схемі, та змогли повернути постраждалим компаніям понад 66,1 млн грн.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies