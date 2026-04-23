Стандарти майбутнього від «Креатор-Буд»: що це та як вони змінюють ринок новобудов

Компанія «Креатор-Буд» амбітно взялася за формування нових правил гри на українському будівельному ринку. Систематизувавши підходи до будівництва, девелопер представив шість стандартів майбутнього. Це головні принципи, на основі яких створюються нові проєкти забудовника і які в перспективі мають визначати вигляд всієї індустрії. Розберемося, чи дійсно вони встановлюють нову планку якості, на прикладі столичного житлового комплексу Gravity Park.

Енергонезалежність та автономність. Цей стандарт є одним із головних у новій філософії «Креатор-Буд»: ЖК мають забезпечувати комфорт стабільно за будь-яких умов. Gravity Park став флагманським проєктом у цьому напрямку — його вже називають першим енергонезалежним ЖК столиці. Все завдяки альтернативній електрогенерації: сонячні панелі на дахах із потужними інверторами та акумуляторами дозволяють не залежати від блекаутів. Вироблена енергія живить і ключові системи будинків, і оселі мешканців. Власна генерація дозволила створити й унікальний тариф Free Watt, за яким вартість кіловат-години вдвічі менша за стандартну.

Підвищити автономність покликані й інші складові: трансформаторні підстанції, генератори, ліфти на акумуляторах та LED-освітлення місць загального користування. На території заплановано Wi-Fi покриття, можливість заряджати гаджети на лавочках, а також безшовний мобільний зв’язок, що працюватиме навіть у ліфтах та укритті. Не забули й про паркомісця з зарядками для електромобілів, а також передбачили власну автомийку у ТРЦ.

Природа та відпочинок. Gravity Park розташований на Берестейському проспекті, 139, серед зелені лісопаркової зони Святошинського району. Всередині ЖК облаштують зони відпочинку, прогулянкові алеї та палісадники. Проєктом передбачений сад з декоративними деревами, відкритий літній кінотеатр та тематична зона для перегляду спортивних подій. За межі комплексу вестимуть велодоріжки до найближчого озера «Верховина».

Спорт та здоров’я. Активний спосіб життя мешканці підтримуватимуть завдяки власному міністадіону, доріжкам для бігу та майданчикам для командних і індивідуальних видів спорту. В комплексі буде свій фітнес-клуб із басейном, спа-зона і зали для йоги, танців та групових занять. Далі планується диджиталізувати простір: додати інтерактивні екрани для тренувань та аудіосистеми для масових заходів. Для дітей відкриють секції з художньої гімнастики та джиу-джитсу.

Все для дітей. Окремою гордістю девелопера стали ігрові комплекси від виробника Creator Kids, адаптовані під кожен ЖК. В Gravity Park відкриють власний дитсадок, а в будинках з’являться колясочні та дитячі кімнати. Простір для дітей розшириться мініатракціонами, батутами, інтерактивними зонами з сенсорними панелями та музичною гойдалкою. Особливою фішкою стане «японське гніздо» — велика підвісна конструкція, сплетена з різнокольорових нейлонових канатів.

Безпека. За спокій мешканців відповідає цілодобова охорона з відеоспостереженням на закритій території. На паркінгу облаштовано сучасне укриття, а двір освітлюватиметься всю ніч. А завдяки резервному живленню системи контролю доступу працюватимуть і під час відключень.

Сервіс та управління. Професійна керуюча компанія забезпечить чистоту і стабільну роботу систем, а також надасть додаткові послуги — від дрібного ремонту до організації свята. Допоможе в цьому мобільний застосунок, де можна залишити заявку, оплатити рахунки або створити гостьову перепустку.