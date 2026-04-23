Бутенко Дмитро: стратегія створення необанку майбутнього на базі PayPilot

Фінансовий ринок уже пережив хвилю цифровізації, але наступний етап значно глибший. Йдеться не просто про зручні додатки чи швидкі платежі, а про зміну самої моделі взаємодії між банком і клієнтом. У центрі цієї трансформації опиняється досвід. Саме на цьому фокусується Бутенко Дмитро - співзасновник і CEO PayPilot, який відкрито заявляє про амбіцію створити необанк майбутнього.

Його бачення виходить за рамки класичного фінтеху. Бутенко Дмитро говорить про модель, у якій банк перестає бути формальною інституцією і перетворюється на сервіс, що взаємодіє з клієнтом як партнер. У цій логіці PayPilot будується як платформа, де ключовим стає не тільки технологія, а й комунікація. Ідея проста, але радикальна: фінансовий сервіс має бути настільки зрозумілим і людяним, щоб клієнт відчував не контроль, а підтримку.

Саме тому в компанії роблять ставку на сервіс як ключову конкурентну перевагу. PayPilot позиціонує себе як продукт із одним із найсильніших фінансових сапортів на ринку, де користувача не просто обслуговують, а супроводжують. Це підхід, ближчий до технологічних компаній нового покоління, ніж до класичних банків.

Станом на сьогодні PayPilot - це крипто-фіатна універсальна платформа, яка перебуває на етапі активного розвитку після бета-тестування. Продукт отримує сильний фідбек від користувачів і проходить завершальні етапи ліцензування. Команда вже перевищила 40 спеціалістів і продовжує зростати, концентруючись на створенні повноцінного суперзастосування.

Ключовим елементом стратегії є багаторівнева модель продукту. З одного боку - максимально спрощений інтерфейс, доступний навіть користувачам без досвіду. З іншого - розширений функціонал для більш вимогливої аудиторії, включаючи стейкінг, Web3-інструменти та ширші фінансові можливості. Таким чином PayPilot прагне закрити кілька сегментів ринку без необхідності змінювати платформу.

Окремо варто відзначити підхід до продукту як до маркетплейсу. Усередині додатку користувачі можуть підключати картки різних провайдерів або користуватися власними рішеннями PayPilot. Це формує нову логіку: платформа стає не просто сервісом, а інфраструктурою.

У технологічній основі лежить кастодіальна система на внутрішньому блокчейні, що забезпечує високий рівень безпеки та прозорості. Компанія проходить тисячі тестів, працює з сертифікаціями рівня PCI DSS і заохочує зовнішніх спеціалістів перевіряти систему на вразливості.

Стратегія масштабування не менш амбітна. Найближчий етап - вихід на європейські ринки, включаючи Польщу, Словаччину, Іспанію, Португалію та Чехію, з подальшою експансією в Європу, Великобританію та Азію. Паралельно компанія працює над отриманням платіжних ліцензій і планує запуск власних карток.

У цьому контексті Бутенко Дмитро формує не просто продукт, а довгострокову позицію. Йдеться про створення фінтех-групи глобального рівня, де PayPilot може стати одним із орієнтирів нової фінансової екосистеми. Якщо попереднє покоління банків будувало довіру через стабільність, то нове - через швидкість, зручність і людяність. Саме на цьому перетині і працює Бутенко Дмитро.



