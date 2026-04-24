ПриватБанк запустив Службу інклюзивного сервісу. Фінпослуги для ветеранів можна отримати у госпіталі

ПриватБанк оголосив про запуск Служби інклюзивного сервісу. Це новий формат обслуговування військовослужбовців, ветеранів та ветеранок, який дозволяє отримувати базові фінансові послуги безпосередньо під час лікування чи реабілітації на території медичних закладів та у громадах.

Про це під час заходу III Конференції з реінтеграції ветеранів 2026: «Від обов’язку до можливостей» оголосив голова Правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

Новий сервіс зробить доступ до базових фінансових послуг максимально простим і зручним: фахівці приїжджатимуть у лікарні, реабілітаційні центри, ветеранські простори та простори турботи у громадах, щоб підтримати клієнтів у період їхнього лікування та відновлення.

“Такі сервіси можна буде отримати у всіх регіонах, де працює ПриватБанк. Ми щиро пишаємося тим, що станемо першим банком, який має подібний сервіс. Особливо цінно, що у підготовці фахівців брала участь ветеранська спільнота, яка добре розуміє потреби і запити захисників і захисниць”, – сказав Мікаель Бьоркнерт.

У банку підкреслюють, що це не просто новий сервіс, а частина ширшої ролі у підтримці ветеранів.

У межах виїзного обслуговування військові та ветерани зможуть відкривати рахунки, отримувати або перевипускати картки, проходити ідентифікацію та оновлювати дані – фактично весь базовий набір щоденних банківських операцій.

Перед запуском сервісу понад 140 співробітників пройшли спеціалізоване навчання з фокусом на травмочутливу комунікацію та розуміння потреб ветеранів за участі громадської організації “Платформа відновлення людського капіталу “РеСтарт”.