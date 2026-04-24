В Україні планують впровадити нові прайс-кепи та запустять конкурси на 1,3 ГВт потужностей

Нові ціни почнуть діяти з 1 травня.

Денис Шмигаль
Фото: Телеграм Дениса Шмигаля

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль розповів про зміни, які уряд готує у сфері газової генерації та загалом енергетики. Зокрема, йдеться про нові механізми для бізнесу, перегляд цінових обмежень та конкурс на 1322 МВт нових потужностей.

Як написав Шмигаль у телеграмі, про це йшлося на третій робочій зустрічі із представниками бізнесу у сфері газової генерації. 

Зокрема Регулятор затвердив перегляд граничних цін (прайс-кепів) на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринках. Нові ціни почнуть діяти з 1 травня. Метою такого кроку є зробити роботу газової генерації рентабельною та прогнозованою.

Паралельно бізнес налагоджує системну співпрацю з «Нафтогазом». Підприємства отримають можливість фіксувати ціни на газ на різні періоди та використовувати інструменти хеджування ризиків, що дозволить мінімізувати залежність від цінових коливань.

Також Україна готується до проведення конкурсів на будівництво нової генерації.

«Окрема увага – оновленим правилам проведення конкурсів на будівництво нової генерації. Зацікавлені у залученні сильних гравців та реалізації конкретних проєктів там, де є найбільша потреба. Зокрема, згідно з рішенням Уряду, 1322 МВт нових потужностей виставимо на конкурс для східних, центральних і південних областей», – написав Шмигаль.

Для підтримки інвесторів пропонують європейську модель ринкової премії. Цей інструмент гарантує виробнику мінімальний дохід, водночас стимулюючи здорову конкуренцію на ринку.

Також планується впровадження послуги додаткової потужності. Підґрунтям для цього став підписаний президентом закон про market coupling. Це дозволить глибше інтегрувати український енергоринок із європейським, створюючи рівні та зрозумілі правила гри для всіх учасників.

﻿
