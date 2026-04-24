Генерал Сирський обговорив ситуацію на фронті та потреби ППО з представниками НАТО та ЄС

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із головами військових комітетів НАТО та ЄС адміралом Джузеппе Каво Драгоне та генералом Шоном Кленсі.

Під час зустрічі Головнокомандувач поінформував партнерів про поточну ситуацію на фронті. За його словами, попри значні втрати, російські війська не припиняють наступальні дії. Водночас українські Сили оборони застосовують сучасні підходи до ведення війни, що дозволяє нівелювати кількісну перевагу противника.

"Збройні Сили України разом з іншими складовими Сил оборони продовжують виконувати вогневі завдання з ураження ключових об’єктів воєнно-промислового комплексу та військової інфраструктури противника. Так, прямі і непрямі економічні збитки, завдані ворогу, становлять близько 25,5 мільярда доларів", – зазначає генерал Сирський.

Під час переговорів Олександр Сирський окреслив критичні потреби ЗСУ, серед яких першочерговою залишається протиповітряна оборона через постійні атаки з боку Росії.

Сирський подякував союзникам за підтримку, зокрема за реалізацію ініціативи пріоритетних потреб України (PURL), діяльність місії NSATU, а також за підготовку понад 90 тисяч українських військових у межах місії EUMAM.

Він підкреслив важливість подальшого розширення програм підготовки українських військових за участі іноземних інструкторів.

"Співпраця з Європейським Союзом і НАТО є стратегічно важливою як для України, так і для партнерів. Спільними зусиллями ми зміцнюємо безпеку та формуємо основу для стабільного і мирного майбутнього", – зазначив головнокомандувач.