Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ГоловнаСуспільствоВійна

Генерал Сирський обговорив ситуацію на фронті та потреби ППО з представниками НАТО та ЄС

Сил оборони продовжують виконувати вогневі завдання з ураження ключових об’єктів ВПК Росії.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із головами військових комітетів НАТО та ЄС адміралом Джузеппе Каво Драгоне та генералом Шоном Кленсі.

Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив у Фейсбук.

Під час зустрічі Головнокомандувач поінформував партнерів про поточну ситуацію на фронті. За його словами, попри значні втрати, російські війська не припиняють наступальні дії. Водночас українські Сили оборони застосовують сучасні підходи до ведення війни, що дозволяє нівелювати кількісну перевагу противника.

"Збройні Сили України разом з іншими складовими Сил оборони продовжують виконувати вогневі завдання з ураження ключових об’єктів воєнно-промислового комплексу та військової інфраструктури противника. Так, прямі і непрямі економічні збитки, завдані ворогу, становлять близько 25,5 мільярда доларів", – зазначає генерал Сирський.

Під час переговорів Олександр Сирський окреслив критичні потреби ЗСУ, серед яких першочерговою залишається протиповітряна оборона через постійні атаки з боку Росії.

Сирський подякував союзникам за підтримку, зокрема за реалізацію ініціативи пріоритетних потреб України (PURL), діяльність місії NSATU, а також за підготовку понад 90 тисяч українських військових у межах місії EUMAM.

Він підкреслив важливість подальшого розширення програм підготовки українських військових за участі іноземних інструкторів.

"Співпраця з Європейським Союзом і НАТО є стратегічно важливою як для України, так і для партнерів. Спільними зусиллями ми зміцнюємо безпеку та формуємо основу для стабільного і мирного майбутнього", – зазначив головнокомандувач.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies