Україна і Ангола посилять співпрацю у розмінуванні

Раніше Анголу вважали однією із найбільш замінованих країн у світі.

представники України і Анголи під час 29-ї Міжнародної зустрічі національних директорів з питань протимінної діяльності та радни

Україна і Ангола домовилися посилювати співпрацю у сфері гуманітарного розмінування.

Про це домовилися заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний та заступниця генерального директора Національного агентства з протимінної діяльності Анголи Ізабель Масела.

Як ідеться на сайті Мінекономіки, Ангола має багаторічний досвід очищення територій від мін, що залишилися після тривалої громадянської війни, тому її напрацювання є цінними для України.

Зі свого боку, ангольська сторона зацікавилася сучасною системою протимінної діяльності, яку Україна розбудувала за останні роки.

Безкаравайний запросив представників Анголи відвідати Україну.