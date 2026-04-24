Україна і Ангола посилять співпрацю у розмінуванні

Україна і Ангола домовилися посилювати співпрацю у сфері гуманітарного розмінування.
Про це домовилися заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний та заступниця генерального директора Національного агентства з протимінної діяльності Анголи Ізабель Масела.
Як ідеться на сайті Мінекономіки, Ангола має багаторічний досвід очищення територій від мін, що залишилися після тривалої громадянської війни, тому її напрацювання є цінними для України.
Зі свого боку, ангольська сторона зацікавилася сучасною системою протимінної діяльності, яку Україна розбудувала за останні роки.
Безкаравайний запросив представників Анголи відвідати Україну.
- За інформацією Мінекономіки, Ангола до початку повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну вважалася однією із найбільш замінованих країн у світі.
- Внаслідок громадянської війни, яка тривала майже 30 років (1975-2002 рр.), територія країни була забруднена протипіхотними та протитанковими мінами.
- Такі міжнародні організації, як MAG та HALO Trust за останні 30 років виявили та знешкодили більш ніж 200 тисяч небезпечних предметів.