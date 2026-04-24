Росія атакувала цивільне судно, яке прямувало до одного з портів Великої Одеси

Цивільне вантажне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс зазнало атаки російських БпЛА.

Російські безпілотники атакували цивільне вантажне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало до одного з портів Великої Одеси.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

"Під час руху Українським морським коридором зафіксовано влучання БпЛА у торговельне судно", – ідеться у повідомленні.

Балкер під прапором Сент-Кіттс і Невіс прямував до одного з портів Великої Одеси. Він зазнав ураження двома безпілотниками, унаслідок чого на борту виникла пожежа, яку ліквідував екіпаж судна.

Попередньо постраждалих немає.