Суспільство / Війна

СБУ показала ексклюзивні кадри з обміну полоненими

"Життя кожного українця – найвища цінність".

СБУ показала ексклюзивні кадри з обміну полоненими
обмін полоненими 24 квітня
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Служба безпеки України показала ексклюзивне відео з сьогоднішнього обміну військовополоненими. Додому повернулия 193 українські військові.

Відео повернення українських військових з російського полону оприлюднила пресслужба СБУ.

У Службі безпеки наголошують, що сьогоднішній обмін є результатом роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського.

"Життя кожного українця – найвища цінність", – наголошують в СБУ.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies