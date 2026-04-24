Служба безпеки України показала ексклюзивне відео з сьогоднішнього обміну військовополоненими. Додому повернулия 193 українські військові.

Відео повернення українських військових з російського полону оприлюднила пресслужба СБУ.

У Службі безпеки наголошують, що сьогоднішній обмін є результатом роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського.

"Життя кожного українця – найвища цінність", – наголошують в СБУ.