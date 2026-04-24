ЦПД: російська пропаганда поширює фейк про «спалах хвороби» в підрозділі ЗСУ

Російська пропаганда поширює відео, в якому нібито військовослужбовець ЗСУ заявляє про «спалах невідомої хвороби» у підрозділі 71-ї окремої аеромобільної бригади, повідомляє Центр протидії дезінформації.

У відео стверджується, що це нібито призвело до значних втрат серед особового складу. Втім, така інформація не відповідає дійсності та має ознаки фальсифікації.

Зокрема, у відео відсутні будь-які розпізнавальні знаки, які дозволили б ідентифікувати особу чи її належність до ЗСУ. Також не наведено жодних доказів або підтверджень озвучених заяв, а подача інформації має емоційний характер, що є типовою ознакою інформаційних вкидів роспропаганди.

Як зазначають у Центрі, першоджерелом поширення відео став акаунт у TikTok, створений лише кілька днів тому, що додатково вказує на штучне походження контенту.

У ЦПД зазначають, що метою таких інформаційних атак є дискредитація українського військового командування, створення панічних настроїв та підрив довіри до системи охорони здоров’я в армії.