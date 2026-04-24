Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЦПД: російська пропаганда поширює фейк про «спалах хвороби» в підрозділі ЗСУ

Кремль продовжує поширювати фейки про нібито «епідемії» серед українських військових.

ЦПД: російська пропаганда поширює фейк про «спалах хвороби» в підрозділі ЗСУ
РФ поширює фейки про нібито «епідемії» у ЗСУ
Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда поширює відео, в якому нібито військовослужбовець ЗСУ заявляє про «спалах невідомої хвороби» у підрозділі 71-ї окремої аеромобільної бригади, повідомляє Центр протидії дезінформації.

У відео стверджується, що це нібито призвело до значних втрат серед особового складу. Втім, така інформація не відповідає дійсності та має ознаки фальсифікації.

Зокрема, у відео відсутні будь-які розпізнавальні знаки, які дозволили б ідентифікувати особу чи її належність до ЗСУ. Також не наведено жодних доказів або підтверджень озвучених заяв, а подача інформації має емоційний характер, що є типовою ознакою інформаційних вкидів роспропаганди.

Як зазначають у Центрі, першоджерелом поширення відео став акаунт у TikTok, створений лише кілька днів тому, що додатково вказує на штучне походження контенту.

У ЦПД зазначають, що метою таких інформаційних атак є дискредитація українського військового командування, створення панічних настроїв та підрив довіри до системи охорони здоров’я в армії.

Читайте також
