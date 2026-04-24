"Мадяр" розкритикував виробників за якість бойових частин для дронів: "Може достатньо парити нам фуфло?"

На знищення цілі пішло шість БпЛА з б/ч по 100 кілограмів.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бродві ("Мадяр") закликав виробників бойових частин для дронів покращити якість виробів. Він повідомив, що на знищення командного пункту підрозділу зі складу 58-ї армії ворога, що розташований в Кадіївці Луганської області в 55 км від лінії бойового зіткнення, пішло шість дронів літакового типу з бойовими частинами по 100 кілограм.

На знищення такої цілі має йти два. "Мадяр" зазначив, що така ситуація з б/ч – постійна.

"Панове виробники бч, до Вас. Може достатньо парити нам фуфло до вартісних засобів? Це постійна проблема, інакше я б не дозволив собі про те підсвітити публічно. Відірвіть ваші очі від підрахунків надприбутків і негайно вирішуйте проблему. Не у кабінетах відомств, а у спілкуванні з підрозділами, що застосовують", – сказав він.

"Мадяр" додав, що СБС мають власне виробництво боєприпасів усіх типів, крім як для мідл- і діпстрайків. Але ресурсу на закриття всіх потреб бракує.