«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Через буревій на Буковині травмувалися двоє дітей

Поліція встановлює всі обставини події.

наслідок падіння дерев на дитмайданчик на Буковині
Фото: Поліція Чернівецької області

У місті Новоселиця Чернівецької області внаслідок падіння дерев на території дитячого майданчика травмувалися двоє дітей.

Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

За попередніми даними, через буревій дерева впали на територію дитячого майданчика. Унаслідок цього травмувалися двоє дівчаток 2015 року народження. Обох постраждалих госпіталізовано до медичних закладів, де їм надається необхідна допомога.

Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 Кримінального кодексу України — "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження".

Наразі поліція встановлює всі обставини події, зокрема стан дерев та можливі причини їхнього падіння. Розслідування триває.

Читайте також
