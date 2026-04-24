Через буревій на Буковині травмувалися двоє дітей

наслідок падіння дерев на дитмайданчик на Буковині

У місті Новоселиця Чернівецької області внаслідок падіння дерев на території дитячого майданчика травмувалися двоє дітей.

Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

За попередніми даними, через буревій дерева впали на територію дитячого майданчика. Унаслідок цього травмувалися двоє дівчаток 2015 року народження. Обох постраждалих госпіталізовано до медичних закладів, де їм надається необхідна допомога.

Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 Кримінального кодексу України — "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження".

Наразі поліція встановлює всі обставини події, зокрема стан дерев та можливі причини їхнього падіння. Розслідування триває.