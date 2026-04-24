Генштаб ЗСУ: Кількість боїв на фронті сягнула 112

Станом на 16:00 24 квітня кількість атак росіян становить 112.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Сумщині через російські обстріли постраждали населені пункти Бачівськ, Рогізне, Голишівське, Рижівка, Кореньок, Малушине; Тимоновичі, Клюси – у Чернігівській області. Іскрисківщина зазнала авіаудару.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог атакував шість разів, здійснив 60 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 14 з яких - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському противник чотири рази намагався покращити своє положення в районах Ізбицького, Стариці та Зибиного. Одна з цих спроб триває.

На Куп’янському росіяни п’ять разів проводили штурмові дії в районах Радьківки, Глушківки, Новоосинового та Новоплатонівки. Одна з цих атак триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 спроб росіян просунутися в бік населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Новосергіївка, Зелений Гай, Ставки, Дробишеве, Діброва та Лиман. Шість штурмових дій іще тривають.

На Слов’янському противник штурмові дії не проводив.

На Краматорському окупанти сім разів атакували в бік Міньківки, Никифорівки, Бондарного, Федорівки та Маркового. Одна з цих атак – триває.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 17 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Райське, Новопавлівка та Торецьке. Три з цих спроб просуватися - іще тривають.

На Покровському окупанти 46 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Новопавлівка, Новопідгороднє та Молодецьке. Чотири з цих атак іще тривають.

На Олександрівському ворог три рази атакував у бік населених пунктів Олександроград, Калинівське та Соснівка. Населений пункт Покровське зазнав авіаудару.

На Гуляйпільському відбулися сім атак у бік позицій наших захисників у районах Добропілля, Цвіткове, Прилуки, Оленокостянтинівка та Гуляйпільське. Чарівне, Любицьке, Цвіткове, Гірке, Долинка, Верхня Терса та Святопетрівка зазнали авіаударів.

На Оріхівському напрямку ворог здійснює одну атаку в бік Приморського та завдав авіаударів в районах Микильського, Зарічного та Комишувахи.

На Придніпровському противник проводив три штурмові дії в районах о. Білогрудий та Антонівського мосту. Одна з них іще триває.