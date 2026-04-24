Мешканців просять обмежити рух на відрізку від ТРЦ "Фабрика" до Інженерного на Бериславському шосе.

навчальний заклад у Бериславі після “прильоту”, 4 травня 2024

Російська армія посилила дроновий терор у передмісті Херсона. У МВА закликають мешканців звернути увагу на ділянку, рух якою обмежать.

Про це повідомляє Херсонська МВА.

"Через високу активність ворожих безпілотників на Бериславському шосе на відрізку від ТРЦ "Фабрика" до Інженерного просимо жителів цього селища, а також сусідніх Зеленівки та Текстильного обмежити рух цією ділянкою", – ідеться у повідомленні.