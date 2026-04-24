Росіяни атакували з дрона цивільне авто у Херсоні

Російський дрон атакував цивільне авто у Центральному районі міста Херсон. Є поранений.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Близько 19:10 росіяни атакували з безпілотника цивільну автівку у Центральному районі Херсона. Через ворожий удар 62-річний чоловік дістав уламкові поранення голови, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", – ідеться у повідомленні.
Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.
- Через високу активність ворожих безпілотників на Бериславському шосе на відрізку від ТРЦ "Фабрика" до Інженерного жителів цього селища, а також сусідніх Зеленівки та Текстильного просять обмежити рух цією ділянкою.