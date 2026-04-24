Росіяни атакували з дрона цивільне авто у Херсоні

Російський дрон атакував цивільне авто у Центральному районі міста Херсон. Є поранений.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 19:10 росіяни атакували з безпілотника цивільну автівку у Центральному районі Херсона. Через ворожий удар 62-річний чоловік дістав уламкові поранення голови, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", – ідеться у повідомленні.

Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.