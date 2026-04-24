У рамках чергового обміну військовополоненими між Україною та РФ додому повертаються 193 українські військові.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"193 українські воїни повертаються додому в межах обміну. Військові зі Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, є і поранені", – ідеться у повідомленні.

Президент наголошує, що обміни важливі і те, що українці повертаються додому.

"Я дякую всім, хто працює заради обмінів. Кожному підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Вдячний усім партнерам, які допомагають у цьому. Памʼятаємо про кожного й кожну і щодня продовжуємо роботу над поверненням наших людей додому з російської неволі", – додає Володимир Зеленський.

Як розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, особливість 73-го обміну полягає в тому, що вдалося повернути з полону хлопців 2000-х років народження, а також Захисників із пораненнями.

Більшість звільнених незаконно утримувались на території Чечні. Проти частини з них були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій.

Фото: Володимир Зеленський

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках. Наймолодшому Захиснику виповнилося 24 роки. У полон він потрапив на Донецькому напрямку у 2023 році. Вік найстаршого визволеного Оборонця — 60 років. Двоє військовослужбовців сьогодні святкуватимуть свій день народження вже на рідній землі.

"Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить реінтеграцію героїв до суспільства після тривалої ізоляції. Висловлюємо вдячність США та ОАЕ за допомогу в організації обміну.

Дякуємо також усім дотичним структурам і організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення наших громадян", – наголошують у Коордштабі.