Детективи територіального управління БЕБ у Чернівецькій області припинили діяльність точки збуту контрафактного алкоголю у місті Сторожинець.

Слідство встановило, що місцевий підприємець, попри наявність ліцензії, разом із легальним товаром реалізовував алкоголь невідомого походження: спиртовмісні суміші у “bag-in-box” без акцизних марок та підробки відомих брендів із “сувенірними” марками.

Жодних документів на продукцію чоловік не мав, походження товару пояснити не зміг. Частину, за його словами, придбав на Калинівському ринку у Чернівцях.

Під час обшуків вилучено понад 3200 пляшок фальсифікованого алкоголю та 30 “bag-in-box” по 10 л зі спиртовмісними сумішами невідомого походження.

Досудове розслідування триває.

