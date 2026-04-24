На Буковині викрили точку збуту небезпечного алкоголю, вилучили 3 тис. пляшок

Місцевий підприємець, попри наявність ліцензії, разом із легальним товаром реалізовував алкоголь невідомого походження.

У Чернівецькій області викрили точку збуту небезпечного алкоголю

Детективи територіального управління БЕБ у Чернівецькій області припинили діяльність точки збуту контрафактного алкоголю у місті Сторожинець.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Слідство встановило, що місцевий підприємець, попри наявність ліцензії, разом із легальним товаром реалізовував алкоголь невідомого походження: спиртовмісні суміші у “bag-in-box” без акцизних марок та підробки відомих брендів із “сувенірними” марками.

Жодних документів на продукцію чоловік не мав, походження товару пояснити не зміг. Частину, за його словами, придбав на Калинівському ринку у Чернівцях.

Під час обшуків вилучено понад 3200 пляшок фальсифікованого алкоголю та 30 “bag-in-box” по 10 л зі спиртовмісними сумішами невідомого походження.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці вилучили 3 тисячі пляшок сурогату
У березні у Кривому Розі ліквідували підпільне виробництво алкоголю з щомісячним прибутком у понад пів мільйона гривень. П’ятьом учасникам повідомлено про підозру.

