Через вчорашній обстріл у Комишанах на Херсонщині троє постраждалих

У Комишанах Херсонської області меддопомога знадобилась трьом місцевим мешканцям, які постраждали через вчорашні російські удари.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

66-річна цивільна потрапила під ворожі обстріли сьогодні і вчора, у неї діагностували мінно-вибухову травму та контузію, їй призначили амбулаторне лікування.

Також внаслідок вчорашнього обстрілу селища поранення дістали 70-річний чоловік та 69-річна жінка. У них — мінно-вибухові та акубаротравми.