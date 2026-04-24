У Вашингтоні встановили інсталяцію з 20-ти тисяч плюшевих ведмедиків на підтримку викрадених українських дітей

Організатори події нагадали, що кодна дитина буде повернута з РФ додому в Україну.

У Вашингтоні відбулася акція на підтримку українських дітей, незаконно вивезених Росією. У межах ініціативи створили інсталяцію з 20-ти тисяч плюшевих ведмедиків, кожен із яких символізує одну викрадену дитину. Інсталяцію організувала Razom for Ukraine у партнерстві з American Coalition for Ukraine. До реалізації долучилися десятки організацій і понад 120 волонтерів. Про це на своїй фейсбук-сторінці написали організатори.

Під час події також пройшли мітинг і пресконференція, де учасники закликали міжнародну спільноту посилити зусилля для повернення українських дітей додому.

Місцем проведення стала територія Ukrainian Catholic National Shrine of the Holy Family, а логістичну підтримку забезпечила United Help Ukraine.

Під час заходу була присутня Посол України у США Ольга Стефанішина, під час свої промови, вона заявила: «Росія веде не лише війну — вона краде майбутнє України. Тисячі дітей викрадені, позбавлені своєї ідентичності, змушені жити новим життям. Цей злочин перегукується зі століттями спроб стерти Україну. Це не вдасться. Ми повернемо кожну дитину додому».