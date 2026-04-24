«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
У Вашингтоні встановили інсталяцію з 20-ти тисяч плюшевих ведмедиків на підтримку викрадених українських дітей

Організатори події нагадали, що кодна дитина буде повернута з РФ додому в Україну.

Фото: з фейсбук-сторінки Razom for Ukraine

У Вашингтоні відбулася акція на підтримку українських дітей, незаконно вивезених Росією. У межах ініціативи створили інсталяцію з 20-ти тисяч плюшевих ведмедиків, кожен із яких символізує одну викрадену дитину. Інсталяцію організувала Razom for Ukraine у партнерстві з American Coalition for Ukraine. До реалізації долучилися десятки організацій і понад 120 волонтерів. Про це на своїй фейсбук-сторінці написали організатори.

Під час події також пройшли мітинг і пресконференція, де учасники закликали міжнародну спільноту посилити зусилля для повернення українських дітей додому. 

Місцем проведення стала територія Ukrainian Catholic National Shrine of the Holy Family, а логістичну підтримку забезпечила United Help Ukraine.

Посол Укарїни у США Ольга Стефанішина
Під час заходу була присутня Посол України у США Ольга Стефанішина, під час свої промови, вона заявила: «Росія веде не лише війну — вона краде майбутнє України. Тисячі дітей викрадені, позбавлені своєї ідентичності, змушені жити новим життям. Цей злочин перегукується зі століттями спроб стерти Україну. Це не вдасться. Ми повернемо кожну дитину додому».

