Американський Annapolis Symphony Orchestra оголосив ювілейний сезон із участю скрипаля-путініста Вадима Репіна

Активісти направили лист-звернення із закликом скасувати участь пропутінського музиканта.

Тодішній художній керівник Маріїнського театру Валерій Гергієв та президент РФ Володимир Путін після вистави в Маріїнському теат
Фото:  EPA/UPG

Американський оркестр Annapolis Symphony Orchestra (ASO) оголосив програму сезону 2026–2027 років, який стане 65-м в історії колективу. Серед запрошених артистів — російський пропутінський скрипаль Вадим Репін. Про це пише видання The Baltimore Sun.

У березні 2022 року виступ Репіна в цьому ж оркестрі було скасовано на знак солідарності з Україною після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тодішній виконавчий директор ASO Едгар Еррера пояснював рішення прямою реакцією на війну.

Нині ситуація змінилася: в оркестру нова виконавча директорка — Еріка Бондарєв Рапач. Згідно з її публічним профілем, вона розпочала кар’єру в галузі культурного менеджменту під час волонтерства у Корпусі миру в Росії, де грала у Волгоградському симфонічному оркестрі. Також зазначається, що вона володіє російською мовою та раніше часто відвідувала Росію.

На тлі оголошення програми організація Arts Against Aggression оприлюднила відкрите звернення до оркестру із закликом скасувати запрошення Репіна, наголошуючи на його участі в російській державній пропаганді.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
