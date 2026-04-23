​​Єврокомісія попередила Венеційську бієнале про припинення фінансування через допуск до участі росіян

Європейська Комісія поінформувала Венеційську бієнале про намір розірвати контракт на 2 млн євро через рішення допустити до участі росіян.

Про це повідомив речник Єврокомісії з питань оборони, космосу та дезінформації Тома Реньє на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"По-перше, дозвольте мені підтвердити, що EACEA (European Education and Culture Executive Agency – Виконавче агентство Європейської освіти та культури, - ред.), тобто керівна агенція, надіслала листа, щоб повідомити Фонд Венеційської бієнале про наш намір припинити діючий грант у розмірі 2 млн євро", – сказав він.

Реньє нагадав, що відповідні політичні заяви у цьому аспекті вже було зроблено як виконавчим віце-президентом Єврокомісії Хенною Віркунен, так і європейським комісаром з питань спорту та культури Гленном Міхалевим.

"Наша позиція дуже чітка: ми рішуче засуджуємо той факт, що Фонд Бієнале дозволив знову відкрити російський павільйон на художній виставці Бієнале", – наголосив речник ЄК.

Він пояснив, що наявний грант становить 2 млн євро на наступні три роки.

"Саме цей грант ми маємо намір припинити", – підтвердив Реньє.

Раніше 71 делегат із 29 країн Європи підписали заяву проти допуску Росії до Венеціанської бієнале.