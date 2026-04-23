​​Єврокомісія попередила Венеційську бієнале про припинення фінансування через допуск до участі росіян

Керівна агенція надіслала листа, щоб повідомити Фонд Венеційської бієнале про намір припинити діючий грант у розмірі 2 млн євро. 

Європейська Комісія поінформувала Венеційську бієнале про намір розірвати контракт на 2 млн євро через рішення допустити до участі росіян.

Про це повідомив речник Єврокомісії з питань оборони, космосу та дезінформації Тома Реньє на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"По-перше, дозвольте мені підтвердити, що EACEA (European Education and Culture Executive Agency – Виконавче агентство Європейської освіти та культури, - ред.), тобто керівна агенція, надіслала листа, щоб повідомити Фонд Венеційської бієнале про наш намір припинити діючий грант у розмірі 2 млн євро", – сказав він.

Реньє нагадав, що відповідні політичні заяви у цьому аспекті вже було зроблено як виконавчим віце-президентом Єврокомісії Хенною Віркунен, так і європейським комісаром з питань спорту та культури Гленном Міхалевим. 

"Наша позиція дуже чітка: ми рішуче засуджуємо той факт, що Фонд Бієнале дозволив знову відкрити російський павільйон на художній виставці Бієнале", – наголосив речник ЄК.

Він пояснив, що наявний грант становить 2 млн євро на наступні три роки. 

"Саме цей грант ми маємо намір припинити", – підтвердив Реньє.

Раніше 71 делегат із 29 країн Європи підписали заяву проти допуску Росії до Венеціанської бієнале

  • Цьогоріч уперше від початку повномасштабної війни Росія ввійшла до офіційного списку учасників Венеційської бієнале. У національному павільйоні РФ представлять проєкт, в якому візьмуть участь понад 50 молодих музикантів, поетів і філософів з Росії та інших країн, зокрема Аргентини, Бразилії, Малі та Мексики. 
  • Однією з темою виставки "Дерево, вкорінене в небі", буде ідея, що "політика існує в тимчасових вимірах, коли культури спілкуються у вічності". Комісаркою російського проєкту буде Анастасія Карнєєва – донька генерала у відставці та заступника директора однієї з найбільших оборонних корпорацій "Ростех" Ніколая Волобуєва. 
  • Участь Росії у 61-й Міжнародній художній виставці, відкриття якої заплановане на 9 травня, у Брюсселі трактують як потенційне порушення санкцій. Йдеться про те, що участь фінансується державою-агресором і може бути використана для просування наративів про міжнародну легітимність російської культури.
  • Ситуація вже спричинила дипломатичну напругу між інституціями ЄС і італійською стороною, а також загострила розбіжності всередині уряду Джорджи Мелоні.
  • Політичне керівництво Фінляндії заявило, що не приїде на бієнале, якщо там відкриють російський павільйон. Втім, деякі держслужбовці все ж відвідають виставку, аби підтримати фінське мистецтво і культуру.
  • Європейська комісія розпочала процедуру можливого заморожування або повного скасування фінансування бієнале. 
﻿
