Сибіга подякував Швеції за $1,3 млн для збереження культурної спадщини в Україні

Йдеться, зокрема, про допомогу Національному заповіднику "Хортиця".

Національний заповідник "Хортиця" у Запоріжжі
Фото: Мінкультури

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга подякував Швеції 1,3 млн доларів для збереження культурної спадщини в Україні.

Про це він повідомив у дописі на соціальній платформі X.

Йдеться про виділення 1,3 млн доларів через ЮНЕСКО на 2026-2027 роки для збереження культурної спадщини в Україні, зокрема в Національному заповіднику "Хортиця".

“Жорстока агресивна війна Росії проти України має на меті знищити культурну спадщину України та підірвати українську культурну ідентичність. Підтримка Швеції забезпечить захист та збереження українських об'єктів культурної спадщини, яким загрожує війна Росії проти України”, – сказав міністр.

Сибіга додав, що захист культури означає збереження нашої ідентичності та стійкості, що є важливим для майбутнього України та всієї Європи. 

  • У штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі з 8 по 23 квітня 2026 року пройшла 224-та сесія Виконавчої ради організації. Українська делегація під час засідань і зустрічей із керівництвом ЮНЕСКО звертала увагу на наслідки російської війни проти України.
  • Під час сесії Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо програми надзвичайної допомоги Україні.
﻿
