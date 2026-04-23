Очільник українського МЗС Андрій Сибіга подякував Швеції 1,3 млн доларів для збереження культурної спадщини в Україні.

Про це він повідомив у дописі на соціальній платформі X.

Йдеться про виділення 1,3 млн доларів через ЮНЕСКО на 2026-2027 роки для збереження культурної спадщини в Україні, зокрема в Національному заповіднику "Хортиця".

“Жорстока агресивна війна Росії проти України має на меті знищити культурну спадщину України та підірвати українську культурну ідентичність. Підтримка Швеції забезпечить захист та збереження українських об'єктів культурної спадщини, яким загрожує війна Росії проти України”, – сказав міністр.

Сибіга додав, що захист культури означає збереження нашої ідентичності та стійкості, що є важливим для майбутнього України та всієї Європи.