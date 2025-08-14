​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
На Хортиці побудують протирадіаційне укриття для людей і музейних експонатів, - Мінкультури

Проєкт має забезпечити збереження унікальної музейної колекції навіть у найскладніших умовах.

Національний заповідник "Хортиця" у Запоріжжі
Фото: Мінкультури

Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів держбюджету для реалізації публічного інвестиційного проєкту з будівництва сховища подвійного призначення на території Національного заповідника "Хортиця" у Запоріжжі.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Нова будівля виконуватиме подвійну функцію:

  • у мирний час — сучасне сховище для понад 100 тисяч музейних експонатів;
  • у разі небезпеки — надійне протирадіаційне укриття для відвідувачів та працівників заповідника.

"У часи війни захист культурної спадщини є одним із державних пріоритетів. Тому ми створюємо умови, в яких культура зможе жити під час найбільших викликів. Йдеться не лише про збереження музейних експонатів та нашої історичної пам’яті в умовах війни, але й про захист людей. Хортиця заслуговує на сучасні рішення, які поєднують культуру, безпеку та сталий розвиток", - зазначила т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна. 

У МКСК наголосили, що проєкт підвищить рівень безпеки для мешканців та гостей Запоріжжя, а також забезпечить збереження унікальної музейної колекції навіть у найскладніших умовах.

Як повідомлялося, до повномасштабної війни на острові Хортиця розпочались процеси оновлення та осучаснення музею. На жаль вони були призупинені, як казав тодішній голова Мінкультури, до закінчення війни.
﻿
