Стрічка має вийти у прокат вже в березні 2026 року, тож кінокритик Ігор Кромф відвідав знімальний майданчик, щоб показати, як створюють сучасну фентезійну казку в українському кіно.

Фото: Макс Требухов Знімання «Мавки. Справжнього міфу».

«Це вам треба пройти Наддніпрянщину, потім завернути на Полтавщину і звідти вийдете в Полісся», — сивий охоронець з військовими нашивками показує дорогу до знімального майданчика в Національному музеї народної архітектури та побуту в Пирогові.

Кільканадцять хвилин бродіння українськими землями в мініатюрі — і ось воно, пирогівське Полісся: листяний ліс, який пахне свіжістю нічного дощу. Усі очікують акторів і режисерку Катю Царик, а тому атмосфера на знімальному майданчику досить розслаблена: хтось проводить традиційний ритуал вранішньої кави, хтось переносить знімальний реманент. Усі навколо жартують, і лише періодичний шум рації нагадує, що все це робочий процес.

Головна локація знімань, на яку запросили журналістів — бар «Цвіт папороті». Дворівнева дерев’яна споруда з широкою терасою, куди треба підійматися по сходах. Над дверима — неонова вивіска, біля дверей — меню цього вигаданого бару.

Фото: Макс Требухов Знімання «Мавки. Справжнього міфу».

«Матча-лате якесь у вас дешеве», — сумнівається колега, читаючи меню.

«Ну то це десь у Києві воно таке дороге, а поза Києвом дешевше буде», — усміхається художник-постановник Максим Німенко, який опікується атмосферою автентичного бару фентезійного Полісся.

«Знайти цей бар — це насправді велика удача. Ми дуже переживали за цю локацію, узагалі думали, що її доведеться збудувати в павільйоні. Але нам дуже пощастило знайти приміщення з таким ідеальним екстер’єром, і водночас ми змогли домовитися, що повністю змінимо інтер’єр цього бару. Оскільки бар з’являється на початку фільму, то вирішили зробити його інтер’єр так, щоб він ніби передавав увесь фільм своїм оздобленням», — пояснює художник-постановник.

Інтер’єр бару дійсно цікавий: зеленкуваті настінні панелі із «середньовічними» зображеннями русалок; освітлення, що ллється з невеликого човна, підвішеного до стелі посеред бару; стільці зі спинками у вигляді листя папороті; мушлі — чи то оздоба, чи то монетки в цьому химерному світі.

За сюжетом фільму, в цей лісовий край прибуває група студентів-біологів з науковою експедицією. Молодий біолог Лук’ян (Іван Довженко) зустрічає Мавку (Аріна Бочарова), що запускає процес химерної любові між світом науки й містики.

Режисерка Катерина Царик зауважує, що «Мавка. Справжній міф» не пов'язана з «Лісовою піснею» Лесі Українки, де хлопець зі схожим іменем — Лукаш — закохується в Мавку.

Фото: Макс Требухов Катерина Царик під час знімання «Мавки. Справжнього міфу».

«Ми надихаємося українською міфологією та демонологією, але намагаємося створювати унікальну історію. Нам дуже хочеться зобразити світлу частину такого темного персонажа, як міфологічна мавка, щоб показати, що любов здатна змінити всі писані й неписані закони та освітлити ту душу, що вже потонула в темряві», — розповідає Царик.

Поки спілкуємося з режисеркою, актори збираються на репетицію: два потужні джипи буквально обліплені молодими хлопцями й дівчатами. Особливість знімань «Мавки» — для більшості акторів й акторок цей фільм стане дебютом у повному метрі, багато хто взагалі ще здобуває акторський фах у виші. Однак Катерина Царик (для якої цей фільм також повнометражний дебют) каже, що керувати гуртом молодих акторів їй подобається.

«Вони дуже серйозно готуються й глибоко пропрацьовують персонажів. Це покоління взагалі дуже вражаюче. Вони мене дуже надихають. Слідкуючи за їхньою захопленою роботою на майданчику, розумію, що в України буде велике майбутнє», — хвалить своїх акторів режисерка.

Головну чоловічу роль у фільмі грає актор Національного драматичного театру імені Івана Франка Іван Довженко. Високий і статний блакитноокий брюнет з низьким голосом. У Голлівуді 1950-х він міг би скласти конкуренцію Джеймсу Діну, а нині — Остіну Батлеру. Іван серед тих, для кого ці знімання — дебют у повному метрі. Актор працює на знімальному майданчику з батьком, відомим українським актором В’ячеславом Довженком, який зіграв багацько кіноролей, від Петра Франка до Миколи Хвильового. У «Мавці» Довженко-старший грає керівника експедиції, який стоїть на чолі гурту молодих талантів.

«Я не відчуваю чогось надто особливо, що працюю разом з батьком. Я дуже його люблю, але на майданчику ми працюємо як колеги. Це звісно приємно, але не більше», — каже Іван Довженко. Він грає головного протагоніста: молодого науковця, якому доведеться побачити те, що в його науковий світогляд не вписується.

«Ця трансформація відбувається буквально в кадрі, коли мій герой знайомиться з Мавкою і бачить невідомий йому світ, — пояснює актор. — Звісно, спочатку це страх, такий первісний страх перед невідомим. Це дуже потужна емоція, і її цікаво грати. Я багато дізнався про те, якими бувають біологи. У фільмі це не кабінетні науковці, що весь день сидять за мікроскопом, а дуже круті і драйвові, які часто бувають у різних далеких місцинах».

Довженко-молодший вважає, що ця роль далася досить спокійно. А от його напарниця Аріна Бочарова, та сама Мавка, зізнається, що дуже хвилювалася перед повнометражним дебютом.

«Зараз уже спокійніше себе почуваю порівняно з першими днями. Дуже подобається моя роль. Я насправді спершу не знала, як увійти в цей образ. Але пробувала різні підходи, шукала візуальні образи з міфології», — ділиться Бочарова.

Едуард Поляков, який грає Олеся — найкращого друга головного героя, явно почуває себе досить вільно на знімальному майданчику.

«У мене персонаж, схожий на Віслюка зі “Шрека”, такий самий привабливий і кумедний. Хоча, мабуть, глядачам краще судити, яким вийде мій персонаж. Це мій дебют у повнометражному кіно, і це дуже цікавий досвід роботи з режисером на довгий період, притирання до сценарію, до інших акторів, до персонажів, до знімального процесу. Це, мабуть, має пройти кожен, щоб потім почуватися як риба у воді», — розповідає актор.

Поліна Зеленська також дебютує в повному метрі. З її слів, це дуже бентежно, але передчуття гарні.

«Томочка — професорська донька. Вона дуже світла й приємна дівчина, але трохи сором’язлива. У неї ніби все є, щоб бути впевненішою, але вона це приховує», — розповідає Зеленська про свою персонажку.

Молодь знову обліплює джипи для сцени. В’ячеслав Довженко вкотре повторює фразу: «Ми повертаємось до міського життя». Ще місяць триватимуть знімання в різних київських локаціях: у Голосіївському лісі, на Жуковому острові, у Пирогові, а також у Коростишівському кар’єрі на Житомирщині. У цілому на знімальному майданчику атмосфера великого літнього табору. Усі жартують, позують на тлі джипів і насолоджуються літньою природою Пирогова.

Жанр романтичного фентезі, або ж роментезі, зараз особливо популярний у масовій літературі. Чи стане він таким успішним в українському кіно й чи відкриє «Мавка. Справжній міф» нових українських зірок — дізнаємося вже навесні.

