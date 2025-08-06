Мистецькі школи України отримають 100 нових фортепіано

Мистецькі школи України отримали першу партію фортепіано від німецької компанії C. Bechstein Pianoforte AG в рамках благодійного проєкту. Про це повідомляє Держагенство з питань мистецтв та мистецької освіти.

У рамках проєкту благодійний фонд «Карл Бехштейн», створений 2024 року з метою підтримки мистецької освіти в Україні, передасть 100 інструментів (фортепіано W. Hoffmann Vision V120) до мистецьких шкіл по всій Україні.

Станом на сьогодні фортепіано вже отримали дев’ять мистецьких шкіл у різних регіонах України (Київська дитяча школа мистецтв ім. Стефана Турчака, Школа джазового та естрадного мистецтв, Дитяча музична школа № 20 (м.Київ), Київська дитяча музична школа № 38, Львівський державний музичний ліцей ім. Соломії Крушельницької, Луцька музична школа №1 ім. Фридерика Шопена, Шептицька школа мистецтв, Нетішинська школа мистецтв, Трускавецька школа мистецтв ім. Романа Савицького). Також нове фортеп’яно отримав Київський державний музичний ліцей імені М.В. Лисенка. Найближчим часом інструменти потраплять до Бахмацької школи мистецтв, Бахмутського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Карабиця (переміщеного до м. Кам’янець-Подільський), Дитячої школи мистецтв Макарівської селищної ради.

Проєкт реалізується за особистої підтримки Штефана Фраймута (Stefan Freymuth), власника C. Bechstein.