Український дім у Данії презентує виставку про культурні зв'язки України та Данії

Український Дім у Данії представляє виставку “Uncurtained: Українське мистецтво в данських колекціях 1989–2023”, що відкриється 21 серпня 2025 року в Копенгагені. Ця виставка є ґрунтовним проєктом, що вперше системно досліджує й репрезентує історію культурних зв’язків між Данією та Україною крізь призму візуального мистецтва. Кураторка виставки та Українського дому в Данії, Катерина Стукалова, понад два роки збирала дослідницький матеріал, спираючись на свої ґрунтовні знання процесів в українському мистецтві 1990-х років, що дозволило їй висвітлити понад 30 років художнього діалогу між Україною та Данією — задовго до повномасштабного російського вторгнення.

У лютому 2023 року Міністерство культури Данії передало приміщення колишнього Архітектурного центру Gammel Dok у центрі Копенгагена під діяльність Українського дому. Цей жест засвідчив безпрецедентну політичну й культурну підтримку України з боку Данії. За три роки існуванню в просторі Українського дому було реалізовано 10 виставкових проєктів, присвячених українському сучасному мистецтву, архітектурі, дизайну та фотографії. Uncurtained — одинадцята виставка і водночас кульмінаційна для діяльності інституції, оскільки дозволяє зрозуміти витоки культурної солідарності між Україною та Данією.

“Наша одинадцята виставка “Uncurtained: Українське мистецтво в данських колекціях 1989–2023” — водночас і жест подяки, і акт усвідомлення. Вона висловлює вдячність данським кураторам і кураторкам, колекціонерам і колекціонеркам, а також інституціям, які повірили в українське мистецтво задовго до того, як світ по-справжньому усвідомив, що стоїть на кону. Виставка розгортає перед глядачами десятиліття культурного діалогу, який виник ще до теперішнього політичного партнерства між Данією та Україною. В Українському домі ми переконані, що культурний обмін — не розкіш, а найміцніша основа спільної безпеки. Uncurtained промовляє: інвестиції Данії в Україну почалися не лише з озброєння чи політичної підтримки, а — хоч і тихо — з довіри до української творчості. Таким чином, саме мистецтво могло стати точкою відліку данської моделі солідарності. Для української аудиторії ця виставка — важливий акт самопізнання. Вона документує становлення художнього голосу України в роки після незалежності та стверджує самостійність нашої культури, яку щораз затьмарювали гучні імперські наративи. Для данської публіки Uncurtained — рідкісна нагода заповнити прогалину в колективній свідомості: деколонізувати своє уявлення й побачити українське мистецтво не як "сусідню" екзотику, а як невід’ємну частину європейського культурного ландшафту. Це не просто історія солідарності; це визнання спільної спадщини. – говорить Наталія Попович, голова Українського дому в Данії.

Назва виставки Uncurtained відсилає до падіння “залізної завіси” у 1989 році — моменту, що відкрив нові канали культурного діалогу між Сходом і Заходом. Вона також символічно вказує на те, як після десятиліть у приватних зібраннях ці твори постають у публічному полі, даючи змогу доповнити й осмислити важливу сторінку історії українського мистецтва.Uncurtained також апелює до того, як Захід щоразу знову “відкриває” Україну — під час розпаду СРСР, після Революції Гідності, в умовах повномасштабної війни Росії проти України.

“Через призму візуального мистецтва виставка відслідковує історію геополітичних зсувів в Європі останніх десятиліть, окреслюючи вагоме місце України у культурному та політичному ландшафті континенту. Вона розвінчує упереджені наративи, які десятиліттями насаджувались в українській історії мистецтва і досі не завжди осмислюються критично. У цих наративах вплив московських інституцій та акторів на розвиток українського мистецтва кінця 80-х років подавався як непропорційно значущий, тоді як роль децентралізованого мистецького співробітництва — особливо в балтійському та північноєвропейському контекстах — залишалася маргіналізованою або замовчуваною. Виставка прагне відновити справедливі історичні трактування, а також привернути увагу до менш інтенсивного, але важливого та маловідомого культурного діалогу між Данією та Україною у 2000–2010-х роках, ” — підкреслює Катерина Стукалова.

Виставка Uncurtained представить роботи найвпливовіших українських митців, серед яких Павло Маков, учасник 59-ї Венеційської бієнале (2022), лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка, член британського Королівського товариства графіків (Royal Society of Painter-Printmakers). Його твори зберігаються в таких колекціях, як National Gallery of Art (Вашингтон), Victoria and Albert Museum (Лондон), Museo Thyssen-Bornemisza (Мадрид). Ще в 1990-х роках Маков налагодив професійні зв’язки з Данією, зокрема з Fyns Grafiske Værksted в Оденсе, де він створив низку ключових графічних робіт. Сьогодні він продовжує працювати у прифронтовому Харкові.

Фото: з сайту Chernozem Павло Маков

Іншою знаковою фігурою виставки є Сергій Святченко — український художник, який з 1990 року живе й працює у Віборгу. Його роботи стали частиною сучасного культурного ландшафту Данії, а сам він відомий своїм новаторським підходом до абстрактного колажу та візуальної архітектури й представлений у численних публічних і приватних колекціях по всій Данії. У 2024 році він разом із Єгором Зігурою створив скульптуру Hope для парку скульптур KunstCentret Silkeborg Bad. Його ім’я є одним із символів тривалого та плідного культурного діалогу між Україною та Данією.

У виставці також представлено роботи дизайнера Олексія Іскоса, – харків’янина, який довгий час живе в Копенгагені. Він співпрацював з такими відомими скандинавськими брендами як Muuto, Hay, та Normann Copenhagen. У 2023 році в колаборації з українською компанією ZAVOD створив годинник REAL TIME, що був представлений на виставці “Material Resistance: Ukrainian Design in Action” в Українському домі в Данії в межах фестивалю 3daysofdesign 2025.

Серед інших учасників та учасниць Uncurtained — Валентин Раєвський, Валентин Хрущ, Мартинчики, Юрій Соломко, Юрій Лейдерман, Олег Тістол, Марина Скугарєва, Яна Бистрова, Олександр Луцкевич, Євген Прокопов, Юлія Бєляєва, Марія Куліковська, Микита Шаленний, Олена Субач та Вʼячеслав Поляков, Julie Poly, Саша Маслов, Євген Нікіфоров, Kinder Album, Люся Іванова, Катерина Свіргуненко, Ірина Гвоздик, Анастасія Нестерова, Неллі Ісупова, та Яніна Миронова. Вони представляють різні покоління українського мистецтва та широкий спектр медіа: від живопису та скульптури, до фотографії та віртуальної реальності.

Роботи для виставки надані публічними, корпоративними та приватними збірками, серед яких: Design Museum, KunstCentret Silkeborg Bad, Odense Kommune, Fyns Grafiske Værksted, Guldagergaard International Ceramic Research Center, Jyske Bank, Henrik Nielsen, Jens і Masha Faurschou, Sergei Sviatchenko, Maria Rytter, Ulla Lundberg, Villy Petersen, Per Nørhaven, Lis Janstrup and Jens Gregersen, Jørn Jacobsen, Jesper Blædsild, Helena Tomasson.

До виставки вийде друкований каталог, що міститиме унікальні матеріали, зібрані в архівах України та Данії.

Виставка триватиме з 21 серпня по 23 листопада 2025 року в Українському домі в Данії за адресою Gammel Dok, Strandgade 27B, 1401, Копенгаген.