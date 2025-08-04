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Українсько-польська експедиція шукає у Львові останки солдатів Війська Польського

Пошуково-ексгумаційні роботи тривають на території колишнього цвинтаря на Збоїщах. 

Українсько-польська експедиція шукає у Львові останки солдатів Війська Польського

На території колишнього цвинтаря на Збоїщах у Львові українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи задля перепоховання останків солдатів Війська Польського. 

Про це повідомили у міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Воїни, представники різних національностей, загинули у 1939 році під час оборони Львова від німецького війська. “Роботи проходять у межах двосторонньої співпраці, спрямованої на спільне осмислення історичних подій”, ‒ зазначили у мінкультури.

Заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій України Андрій Наджос наголосив, що підготовка до експедиції стала можливою завдяки наполегливій роботі обох країн.

“Пам’ять про жертв Другої світової війни — це не лише про минуле, це про наші сьогоднішні цінності: гідність, взаємну повагу, здатність до діалогу. Українсько-польська співпраця ‒ це приклад того, як спільні зусилля допомагають обом народам відновлювати історичну пам’ять і справедливість”, ‒ зазначив Наджос.

За словами керуючого справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євгена Бойка, цвинтар проіснував до 1960-х років, а остаточно був ліквідований у 1987-му. У 1990-х роках був встановлений символічний дерев’яний хрест із написом польською: “Жовнірам польського війська, полеглим в обороні Вітчизни у вересні 1939 року”.Орієнтовно ексгумаційні роботи триватимуть до 30 серпня.

  • У травні завершився польовий етап ексгумаційних робіт в українському селі Пужники, що на Тернопільщині. Унаслідок робіт знайшли останки 42 осіб.
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