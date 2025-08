Україна подякувала країнам-партнеркам в Національний День на виставці EXPO 2025

відкриття українського павільйону "Not for sale" на EXPO 2025 в Осаці

5 серпня Україна провела свій Національний день на міжнародній виставці EXPO 2025 в Осаці. В центрі уваги була тема вдячності союзникам та партнерам. які підтримують Україну та її цінності. Команда продовжила ідею головною українського павільйону "Not for sale", на якому йдеться про цінності українського суспільства. Про це повідомляють організатори заходу.

Подію ініціювала Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко та в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій України, Генеральної Комісарки України на EXPO 2025 Тетяна Бережна.

«Сьогодні Україна постає перед світом не лише як країна, що захищає свій суверенітет, а і як нація, яка відстоює цінності — гідність, свободу і стійкість», — зазначила Юлія Свириденко, Прем’єр-міністерка України. «На EXPO ми демонструємо принципи, що об’єднують демократичні суспільства й надають сенсу міжнародній солідарності. моменту відкриття нашого павільйону ми стали свідками глибокої підтримки з боку відвідувачів і партнерів. Це нагадування про те, що Україна — не на самоті. Ми вдячні всім, хто нас підтримує — і висловлюємо цю вдячність не лише словами, а й спільними діями задля захисту того, що справді важливо».

Фото: з сайту президента України вікдриття Національного дня України на EXPO 2025

На офіційній церемонії відкриття було більше 500 гостей. Із шановним візитом Україну привітали представники найвищого урядового рівня Японії — Юїчіро Кога, Державний міністр при Кабінеті Міністрів Японії, Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії, Ейсуке Морі, Голова Парламентської ліги дружби «Японія – Україна», Кодзі Ханеда, Генеральний комісар Всесвітньої виставки EXPO 2025 в Японії та інші.

Кульмінацією церемонії стала премʼєра Оди Вдячності — музичної композиції, створеної спеціально до Національного дня України у співпраці з креативною агенцією Bickerstaff.734. Композицію вперше презентувала наживо музикантка, продюсерка та композиторка Мар'яна Клочко. Композиція поєднує звуки країн-союзниць, які нашаровуються, створюючи образ спільного звучання солідарності. Прем'єру доповнив відеокліп, що демонструє подяку міжнародній спільноті за підтримку України.

Офіційну частину заходу завершив живий виступ українського гурту ONUKA.

Національний день мав на меті об'єднання країн-союзниць довкола України. Також українські події були частиною й інших павільйонів: Бельгії, Румунії та інших.

13 квітня Україна відкрила свій павільйон «Not For Sale» («Не для продажу») на міжнародній виставці EXPO 2025 в Японії з головною темою «Designing Future Society for Our Lives». Експозиція представлена у формі магазину, в якому нічого не можна купити. Замість товарів тут представлено 18 предметів, кожен з яких символізує людську цінність — свободу, гідність, стійкість та інші незмінні принципи.

Павільйон продовжив свою роботу до 13 жовтня.