Японський університет приєднався до Глобальної Коаліції українських студій

Коаліція українських студій на меті протистояти дезінформації, російській пропаганді на поширювати знання про українську культуру, мову та історії в світ.

Японський університет приєднався до Глобальної Коаліції українських студій
перша леді в Університеті Кобе Гакуїн в Яаонії
Фото: з фейсбук-сторінки Олени Зеленської

Університет Кобе Гакуїн став першим в Японії, який приєднався до Глобальної Коаліціїї з вивчення українських студій. Про це повідомляє перша леді Олена Зеленська в себе у телеграм-каналі. 

Ця ініціатива є одним із проєктів, які вона курує і є пріоритетним. Його ідея в тому, аби створювати українські студії з вивчення культури, мова та історії у провідних університетах світу."Ця державна ініціатива України з вивчення нашої історії, культури, мови у провідних вишах світу стратегічно важлива, адже країна-агресор Росія роками прив’язувала Україну до свого контексту й досі поширює це викривлене бачення у світі. Тепер, коли боронимо свою землю, мусимо боронити й об’єктивні факти про нас",--наголосила Зеленська. 

Раніше до Глобальної Коаліції українських студій вже приєдналися університети з Клегенфурта, ВІдня, Граца та Інсбрука.

