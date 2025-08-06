Ідентифіковано четвертого окупанта, причетного до вбивства українського письменника Вакуленка

Слідчі повідомили про підозру четвертому військовому так званої "лнр", причетному до вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка та інших цивільних.

Прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції встановили особу четвертого окупанта, який причетний до вбивства українського письменника Володимира Вакуленка та ще трьох людей, серед яких — ветеран АТО.

Як повідомляє прокуратура Харківської області, окупанту інкримінують жорстоке поводження з цивільними, поєднане з умисним вбивством, та вчинення інших порушень законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України — в редакції КК України станом на момент вчинення кримінального правопорушення).

Підозрюваним є уродженець міста Луганськ, військовослужбовець взводу 4-ї роти 4-го батальйону 204-го стрілецького полку так званої "лнр", що входить до складу 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил рф з позивним "Кірʼян".

Фото: Харківська обласна прокуратура

Відомо, що у березні 2022 року, під час тимчасової окупації частини Харківщини, він разом із іншими військовими зазначеного підрозділу прибув до села Капитолівка Ізюмського району. Окупанти увірвалися до будинку українського письменника Володимира Вакуленка, викрали його та вивезли у невідомому напрямку.

За даними слідства, потерпілого утримували в нелюдських умовах, катували, а згодом — розстріляли.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім цього, бойовики провели обшук у будинку місцевого мешканця, забрали особисті речі, після чого незаконно позбавили його волі та утримували в підвалі два дні.

"Усі ці дії відбувалися за умов, коли окупанти достеменно знали, що йдеться про цивільних осіб, які не брали участі у бойових діях, а отже — перебували під захистом міжнародного гуманітарного права.Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Харківській області", – ідеться у повідомленні.