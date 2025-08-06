Звільнення Андріївки та Кіндратівки та результати Курської операції: Зеленський зустрівся з військовими на Сумщині

Президент Зеленський відвідав пункт управління 225-го окремого штурмового полку на Сумщині та заслухав доповіді щодо звільнення Андріївки та Кіндратівки.

Про це президент розповів у соцмережах.

"Пункт управління 225-го окремого штурмового полку. Саме того підрозділу, воїни якого були першими, хто зайшли на територію Курщини минулого року, та значно поповнили наш обмінний фонд", – ідеться у повідомленні.

Глава держави поспілкувався із командирами, заслухав доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак, наступні кроки ЗСУ для звільнення української землі.

"Предметно поспілкувалися про потреби, рівень забезпечення в цілому, підготовку новобранців та інструкторів. Командир полку звернувся з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади. Обговорю це питання з Головкомом", – додає Президент.

Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та результати, які принесла Курська операція, і відзначив військових державними нагородами. "Завжди будемо вдячними за вашу службу Україні. І завжди шануватимемо памʼять усіх, хто віддав своє життя за нашу країну".