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Під час евакуації цивільних на Донеччині ворожий "Ланцет" вибухнув біля екіпажу "Білих янголів"

Російська армія щодня скеровує артилерію та дрони на цивільне населення Донеччини.

Під час евакуації цивільних на Донеччині ворожий "Ланцет" вибухнув біля екіпажу "Білих янголів"
Евакуація поранених внаслідок обстрілу
Фото: Нацполіція

Ворожий "Ланцет" вибухнув за кілька метрів від екіпажів "Білих янголи" під час евакуації людей на Лиманському напрямку.

Про це інформує МВС України.

Правоохоронці евакуювали  жителів селища Ямпіль та села Озерне на Донеччині. 

"Російська армія скеровує артилерію та дрони на цивільне населення – тут щодня нові руйнування, дороги всіяні уламками, на узбіччі догоряють автомобілі. Заради порятунку людей "Білі янголи" щоразу ризикують власним життям", – ідеться у повідомленні.

"На подвір’я не вийти, постійні скиди з дронів. Від вибухів у будинках вилетіли вікна, пошкоджені дахи", – розповідають мешканці, які попросили про евакуацію. Поліцейські підрозділу "Білий янгол" допомогли людям завантажити речі та вивезли їх на броньованому авто.

Під час передачі евакуйованих волонтерам неподалік вибухнув БпЛА "Ланцет". Ніхто не постраждав.

  • На Донеччині триває евакуація з прифронтових населених пунктів. У багатьох селах та містах немає електрики та зруйнована інфраструктура. Для цивільних залишається постійна загроза через обстріли.
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