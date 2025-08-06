Генштаб: ворог продовжує наступальні дії на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень.

Від початку доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень, найважче на Покровському напрямку.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території рф постраждали райони населених пунктів: Мар’їне, Біла Береза, Попівка, Хлібороб, Прогрес, Гудове, Олександрівка Сумської області; Хрінівка Чернігівської області; Відродженівське Харківської області.

На Північно–Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося одинадцять боєзіткнень, два з яких не вщухають дотепер. Противник завдав одного авіаційного удару, загалом скинув дві керовані авіаційні бомби та здійснив 170 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Українські підрозділи відбили одну атаку ворога на Південно-Слобожанському напрямку в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів атакував позиції у районах населених пунктів Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки. До цього часу триває одне боєзіткнення.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони в напрямку поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки. Два боєзіткнення тривають до цього часу.На Краматорському напрямку з початку доби Сили оборони відбили наступ противника поблизу населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Катеринівка, Щербинівка, Русин Яр та Яблунівка. Сили оборони успішно відбили шість штурмів противника, одне боєзіткнення триває.

З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 19 атак противника.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили вісім атак окупаційної армії в районах населених пунктів Філія, Новопіль, Зелений Гай, Піддубне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. Авіаційних ударів зазнав населений пункт Канівське.

На Придніпровському напрямку з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень. Противник успіху не мав.