​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти атакували цивільних мешканців Херсона та Антонівки

Ворог продовжує терор мирних мешканців Херсона.

Російські окупанти атакували цивільних мешканців Херсона та Антонівки
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія продовжує терор мирного населння Херсонської області. Унаслідок обстрілів відомо про чотирьох поранених.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Орієнтовно об 11:00 6 серпня російські військові атакували з БпЛА чоловіка у Дніпровському районі Херсона. 56-річний херсонець дістав вибухову травму, уламкові поранення попереку та грудної клітини. 

Також, опівдні у Херсоні росіяни атакували з дрона місцевого жителя. 54-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та руки. 

Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

В Антонівці російські загарбники скинули вибухівку з дрона на літнього чоловіка. До лікарні доставили 74-річного місцевого жителя, який дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги.

Крім того, до лікарні звернувся чоловік, який цієї ночі постраждав через російський обстріл середмістя Херсона. У 44-річного херсонця – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. 

Постраждалого шпиталізували.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies