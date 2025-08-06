Російські окупанти атакували цивільних мешканців Херсона та Антонівки

Російська армія продовжує терор мирного населння Херсонської області. Унаслідок обстрілів відомо про чотирьох поранених.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Орієнтовно об 11:00 6 серпня російські військові атакували з БпЛА чоловіка у Дніпровському районі Херсона. 56-річний херсонець дістав вибухову травму, уламкові поранення попереку та грудної клітини.

Також, опівдні у Херсоні росіяни атакували з дрона місцевого жителя. 54-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та руки.

Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

В Антонівці російські загарбники скинули вибухівку з дрона на літнього чоловіка. До лікарні доставили 74-річного місцевого жителя, який дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги.

Крім того, до лікарні звернувся чоловік, який цієї ночі постраждав через російський обстріл середмістя Херсона. У 44-річного херсонця – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

Постраждалого шпиталізували.