​Ексчиновника Полтавської міськради і підприємців підозрюють у привласненні понад 3,6 млн грн із бюджету

Санкція статті передбачає обмеження волі до п'яти або позбавлення волі до восьми років.

Правоохоронці повідомили, що у Полтавській області викрили ексчиновника Полтавської міськради і підприємців, яких підозрюють у привласненні понад 3,6 млн грн із бюджету.

Про це інформує Нацполіція.

"Слідчі поліції Полтавщини спільно з СБУ, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, викрили експосадовця та трьох підприємців у службовому підробленні та співучасті у заволодінні бюджетними коштами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2020 році керівник одного з управлінь виконавчого комітету Полтавської міської ради уклав із трьома підприємцями договори на розробку проєктної документації щодо ремонту доріг та внутрішньоквартальних проїздів у Полтаві.

Наступного року чиновник звільнився з посади, проте, за змовою з підприємцями, підробив акти виконаних робіт, які насправді не проводилися. З фіктивними документами підприємці зверталися до суду та стягували кошти з міського бюджету за фактично не виконані проєкти. У результаті Полтавській територіальній громаді завдали збитків на понад 3,6 мільйона гривень.

Як розповів начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов, експосадовцю інкримінують службове підроблення та співучасть у заволодінні бюджетними коштами (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України). Обвинувальні акти стосовно двох підприємців направлені до суду за ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Ще один підприємець перебуває у розшуку. Наразі триває судовий розгляд.

Санкція статті ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.