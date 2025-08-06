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​Ексчиновника Полтавської міськради і підприємців підозрюють у привласненні понад 3,6 млн грн із бюджету

Санкція статті передбачає обмеження волі до п'яти або позбавлення волі до восьми років.

​Ексчиновника Полтавської міськради і підприємців підозрюють у привласненні понад 3,6 млн грн із бюджету
Ілюстративне фото
Фото: Надано автором

Правоохоронці повідомили, що у Полтавській області викрили ексчиновника Полтавської міськради і підприємців, яких підозрюють у привласненні понад 3,6 млн грн із бюджету.

Про це інформує Нацполіція. 

"Слідчі поліції Полтавщини спільно з СБУ, під процесуальним керівництвом  Полтавської обласної прокуратури, викрили експосадовця та трьох підприємців у службовому підробленні та співучасті у заволодінні бюджетними коштами", – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що у 2020 році керівник одного з управлінь виконавчого комітету Полтавської міської ради уклав із трьома підприємцями договори на розробку проєктної  документації щодо ремонту доріг та внутрішньоквартальних проїздів у Полтаві. 

Наступного року чиновник звільнився з посади, проте, за змовою з підприємцями, підробив акти виконаних робіт, які насправді не проводилися. З фіктивними документами підприємці зверталися до суду та стягували кошти з міського бюджету за фактично не виконані проєкти. У результаті Полтавській територіальній громаді завдали збитків на понад 3,6 мільйона гривень.

Як розповів начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов, експосадовцю інкримінують службове підроблення та співучасть у заволодінні бюджетними коштами (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України). Обвинувальні акти стосовно двох підприємців направлені до суду за ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Ще один підприємець перебуває у розшуку. Наразі триває судовий розгляд. 

Санкція статті ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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