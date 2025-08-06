Це сталося у селищі Удачне біля Покровська.

Прокуратура розслідує розстріл мирного жителя російським військовим на Донеччині, повідомляє Офіс Генпрокурора.

В одному з Telegram-каналів опубліковано відео, на якому цивільний намагається евакуюватися з селища Удачне. Чоловік йшов узбіччям дороги, тримаючи в руці валізу з рештками особистих речей. Російський військовий із облаштованої у зруйнованій будівлі засідки цинічно відкрив прицільний вогонь та вбив перехожого з автоматичної зброї.

Фото: скрін мапи DeepState скрін мапи DeepState станом на 6 серпня 2025

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Проводяться невідкладні слідчі щодо встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння злочину з-поміж військовослужбовців РФ.

Це вже третій зафіксований прокурорами області факт розстрілу цивільних окупаційними військами у цьому році.