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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 7 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 678 людей, у тому числі 63 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 7 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 7 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.  

“За 5 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Покровську. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – написав Філашкін.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 6 серпня.

Покровський район. У Покровську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено будинок. У Торецькому Шахівської громади пошкоджено 5 будинків.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади поранено людину. У Знаменівці Олександрівської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено 39 приватних будинків і культову споруду.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
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